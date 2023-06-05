أخبار اليمن : وصول أكثر من 11 مهاجر أفريقي إلى اليمن في مايو

وصول أكثر من 11 مهاجر أفريقي إلى اليمن في مايوأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم، أن أكثر من 11 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن في مايو الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، سجلت وصول 11,463 مهاجرا أفريقيا إلى اليمن في شهر مايو 2023م، وبتراجع بنسبة 15% عن أبريل الماضي (13,414) مهاجرا.

وأوضح التقرير، بأن غالبية المهاجرين المسجلين في أبريل، دخلوا اليمن عبر محافظة لحج؛ وذلك بعدد 8,711 مهاجرا، فيما دخل البقية عبر محافظة شبوة؛ وبعدد 2,748 مهاجرا.

وأكد التقرير أن 66,330 مهاجرا وصلوا إلى اليمن من بداية العام الجاري وحتى 31 مايو الماضي.

إلى ذلك، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن اليمن استقبل نحو 12 ألف لاجئ صومالي شهرياً منذ بداية العام الجاري 2023م.

وأوضحت المفوضية في تقرير حديث لها، إن نحو 4700 لاجئ صومالي دخلوا إلى اليمن منذ بداية العام.