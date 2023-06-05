أخبار اليمن : تصعيد خطير.. 17 غارة عدوانية على الحديدة

تصعيد خطير.. 17 غارة عدوانية على الحديدة
تصاعدت الخروقات اليومية لقوى العدوان في مدينة الحديدة وريفها، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت 230 خرقاً.
وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 17 غارة للطيران التجسسي على حيس ومقبنة والجبلية، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 24 طائرة تجسسية في أجواء حيس ومقبنة والجبلية، و11 خرقاً بقصف مدفعي، و175 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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