أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الحاج قاسم الضاوي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الحاج قاسم الضاوي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج قاسم حسن الضاوي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وأشاد أبو راس، بالدور التنظمي العظيم الذي قدمه الفقيد الضاوي للمؤتمر، حيث كان ضمن الألف المؤسسين للمؤتمر في العام 1982م وأسهم في تطوير العمل التنظيمي والسياسي للمؤتمر، كما كان واحداً من الأدباء والشعراء المتميّزين، خدم الوطن بكل إخلاص، وأعطاه عصارة فكره شعراً ونثراً، بالأضافة إلى كونه من الشخصيات الاجتماعية التي قضت حياتها في خدمة قضايا المواطنين وخصوصاً في مجال التعاونيات وغيرها.
وعبّر رئيس المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد إبراهيم قاسم حسن الضاوي وإخوانه، وكافة آل الضاوي بمديرية جبل يزيد محافظة عمران، باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.
” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.
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