أخبار اليمن : اليوم.. بدء صرف نصف معاش مايو في صنعاء

اليوم.. بدء صرف نصف معاش مايو في صنعاءاستكملت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إجراءات ضخ المبالغ النقدية للبريد للبدء بعملية صرف النصف الثاني من معاش شهر مايو 2020م للمتقاعدين المدنيين.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي، أن عملية الصرف ستتم عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات، بدء من صباح اليوم الثلاثاء، وعلى المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إليها مصطحبين الوثائق المطلوبة.

ونوّه بكل الجهود التي شاركت وساهمت في تجاوز كل الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية؛ بسبب نقل وظائف البنك المركزي، فضلا عن السياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني، التي ادت إلى ازمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والإنسانية والمصرفية، وأخرت دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.

وأشار الحيفيإلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين، والتخفيف الدائم من معاناتهم بسبب العدوان والحصار، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية؛ رغم الصعوبات التي تواجهها.