أخبار اليمن : انفجار يودي بحياة طفل وامرأة في الحديدة

انفجار يودي بحياة طفل وامرأة في الحديدة
استشهد طفل وامرأة، اليوم، بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة.
وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان، استشهاد امرأة/50 عاما/ وطفل /12عاما / وإصابة طفل آخر /10 سنوات/ بانفجار قذيفة من مخلفات قوى العدوان في قرية المسني بمديرية الحالي.
وعبر البيان عن الاستنكار جراء استمرار تجاهل الأمم المتحدة لاحتياجات نزع مخلفات العدوان وعدم ادخال الأجهزة الخاصة بها لإنقاذ حياة المواطنين في المناطق الموبوءة.
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