أخبار اليمن : إتلاف بضائع تحمل علامات صهيونية

إتلاف بضائع تحمل علامات صهيونية
أتلفت وزارة الصناعة والتجارة كمية من السلع التي تحمل علامات صهيونية وشعارات تتعارض مع الدين والقيم الإسلامية.
وخلال عملية الإتلاف أوضح وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، أن البضائع التي تم إتلافها تضم ملابس وألعاب أطفال وأحذية تحمل صور النجمة الإسرائيلية وشعارات تتعارض مع الدين الإسلامي.
وأشار إلى أنه تم مصادر تلك الكميات خلال عمليات الرقابة التي تنفذها الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات على الأسواق.
ولفت الوكيل قطران إلى أن كميات أخرى من البضائع التي تحمل شعارات وعلامات خاصة بالعدو الصهيوني تم تحريزها والتحقيق حول مصادر تلك الكميات ودوافع عمليات الاستيراد لمثل هذه السلع والتي على ضوئها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .. مؤكداً أن الوزارة لن تتساهل مع أي محاولة لإدخال بضائع إسرائيلية باتخاذ الإجراءات الرادعة.
حضر الإتلاف مدير العمليات بالوزارة نجيب العذري وكبير الاخصائيين في الإدارة العامة لحماية المستهلك عبدالغني الأعوج ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة محمد سودان.
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