أخبار اليمن : انتشال جثة طفل غرق بحوض مائي في المحويت

انتشال جثة طفل غرق بحوض مائي في المحويت
انتشل أهالي قرية بني عوض عزلة خبة مديرية الرجم بمحافظة المحويت، اليوم الأربعاء، جثة الطفل اصيل فيصل عطيف والبالغ من العمر 15 عاما بعد غرقه في حوض مائي.
وأفاد مدير فرع المصلحة بمحافظة المحويت الرائد عادل عيسى، أن الطفل عطيف توفي غرقا أثناء قيامه بالسباحة.
وأضاف، أنه وقبل وصول فرق الغوص والإنقاذ المائي تم شفط مياة الحوض وتخفيف منسوبه ومن ثم تم انتشال الجثة من قِبل الأهالي.
وتأتي الحادثة، في ظل إستمرار التحذيرات من قِبل مصلحة الدفاع المدني لأولياء الامور بعدم السماح لأطفالهم بالذهاب الى السدود والحواجز المائية والسباحة فيها كونها غير صالحه للسباحة حتى وإن كانوا يجيدون السباحة بمهارة.
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