أخبار اليمن : مسؤول حكومي ينتقد حصر تحالف العدوان الرحلات الجوية

دوت الخليج -

مسؤول حكومي ينتقد حصر تحالف العدوان الرحلات الجوية

أكد وكيل هيئة الطيران المدني رائد جبل، أن استمرار تحالف العدوان في حصر الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي على وجهة واحدة يضاعف من معاناة اليمنيين.. مطالبا بفتح كل الوجهات باعتبار ذلك استحقاقا إنسانيا. مسؤول حكومي ينتقد حصر تحالف العدوان الرحلات الجويةأكد وكيل هيئة الطيران المدني رائد جبل، أن استمرار تحالف العدوان في حصر الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي على وجهة واحدة يضاعف من معاناة اليمنيين.. مطالبا بفتح كل الوجهات باعتبار ذلك استحقاقا إنسانيا. وأوضح جبل أن سماح تحالف العدوان بثلاث رحلات إضافية إلى الأردن خطوة لا تلبي الحدّ الأدنى من الاحتياج الفعلي للرحلات. وأشار إلى أن بقاء الرحلات على وجهة واحدة يضاعف من التكاليف على المواطنين الراغبين في السفر إلى وجهات أخرى غير عمّان، مؤكدًا لوكالة سبأ، ضرورة رفع الحصار عن مطار صنعاء بشكل كامل.



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