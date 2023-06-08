أخبار اليمن : السمكية تدين الاعتداءات على الصيادين وتطالب بحمايتهم

السمكية تدين الاعتداءات على الصيادين وتطالب بحمايتهم
أدانت وزارة الثروة السمكية، الحملة العدوانية التي تشنها قوى العدوان على الصيادين، وجرف الثروة السمكية والأحياء البحرية باستخدام أدوات محظورة دوليًا في سواحل البحر العربي وخليج عدن.
أكدت الوزارة في بيان، استمرار سفن العدوان في الصيد والجرف الجائر للأسماك، والاعتداء على الصيادين اليمنيين ومنعهم من مزاولة الصيد في المياه اليمنية بخليج عدن.
وأوضحت أنها تلقت بلاغات من هيئة المصائد السمكية والجمعيات التعاونية في خليج عدن بتعرض الصيادين لمضايقات، واعتداءات مستمرة من قبل قوات العدوان والاحتلال بحجة حماية السفن التجارية والنفطية التابعة لها.. مشيرة إلى أن الهدف من ذلك السماح لسفن العدوان بتلويث البيئة البحرية ونهب الثروات النفطية والسمكية.
ودعت أبناء المحافظات الجنوبية الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا لطرد قوى الاحتلال وحماية المياه الإقليمية من التدخلات والاعتداءات السافرة التي تضر بالصيد والصيادين.
وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذا العدوان بحق الثروة السمكية والأحياء المائية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وتعويض الصيادين والأسر المتضررة.
وأكد أن الشعب اليمني لن يتخلى عن حقوقه وثرواته، وسيدافع عنها رغم استمرار العدوان والحصار.
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