وفاة وإصابة 17 شخصاً بانقلاب باص في إب
توفي وأصيب 17 شخصاً بينهم امرأة و4 اطفال، نتيجة سقوط باص في مديرية المخادر بمحافظة إب.
وأوضحت شرطة مرور محافظة إب، أن باص نوع “هيس تويوتا ” انقلب في نقيل سمارة بمديرية المخادر ، ونتج عن ذلك وفاة 4 أشخاص بينهم امرأة ممن كانوا على متن الباص، وإصابة 13 شخصاً- منهم 4 أطفال- بإصابات متوسطة وجسيمة.
وذكر مرور المحافظة، أن سبب انقلاب الباص كان خلل فني في الكوابح.
وأشار إلى أن رجال المرور قاموا بالانتقال إلى مكان الحادث وإجراء المعاينة، ونقل الجثث واسعاف المصابين.
وجددت شرطة المرور دعوتها للسائقين إلى توخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة، والصيانة الدورية للسيارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : وفاة وإصابة 17 شخصاً بانقلاب باص في إب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.