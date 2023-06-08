أخبار اليمن : وفاة وإصابة 17 شخصاً بانقلاب باص في إب

وفاة وإصابة 17 شخصاً بانقلاب باص في إبتوفي وأصيب 17 شخصاً بينهم امرأة و4 اطفال، نتيجة سقوط باص في مديرية المخادر بمحافظة إب.

وأوضحت شرطة مرور محافظة إب، أن باص نوع “هيس تويوتا ” انقلب في نقيل سمارة بمديرية المخادر ، ونتج عن ذلك وفاة 4 أشخاص بينهم امرأة ممن كانوا على متن الباص، وإصابة 13 شخصاً- منهم 4 أطفال- بإصابات متوسطة وجسيمة.

وذكر مرور المحافظة، أن سبب انقلاب الباص كان خلل فني في الكوابح.

وأشار إلى أن رجال المرور قاموا بالانتقال إلى مكان الحادث وإجراء المعاينة، ونقل الجثث واسعاف المصابين.

وجددت شرطة المرور دعوتها للسائقين إلى توخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة، والصيانة الدورية للسيارات.