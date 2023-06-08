أخبار اليمن : ما هو السبب الرئيسي لسلس البول الليلي؟

ما هو السبب الرئيسي لسلس البول الليلي؟يعاني الكثيرون من مشكلة الرغبة في التبول ليلا والذهاب إلى المرحاض بين فترة واخرى ما يحول دون نوم هادئ.

ويشير الدكتور سيرغي أغابكين في برنامج تلفزيوني، إلى أن أسباب التبول الليلي مختلفة. لذلك من أجل تحديد السبب يجب إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

ووفقا له، أول ما يجب عمله هو تحديد مستوى السكر في الدم، فإذا ظهر أنه أعلى من الحد الطبيعي، فإنه يشير إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، وحتى الإصابة بداء السكري. لأن داء السكري بالذات مع العطش المتزايد يسبب كثرة التبول، وفقاً لروسيا اليوم.

ويقول: "في حالة سلس البول الإجباري، أي عندما تظهر لدى الشخص فجأة رغبة ملحة بالتبول عليه إجراء الفحوص لاستبعاد إصابته بداء السكري".

ويجب أيضا إجراء تحليل للبول للتأكد من عدم وجود آثار الغلوكوز فيه لأن هذه المؤشرات مرتبطة فيما بينها.

وهناك سبب آخر لسلس البول الليلي هو نقص هرمون الغدة النخامية الذي يتحكم بإدرار البول.

وأضاف: "لدينا هرمون يفرزه الجسم في فترة الليل. هذا الهرمون يبطئ عملية إفراز السوائل. ويمكن مع التقدم بالعمر ان ينخفض مستواه في الجسم، ما يؤدي إلى تكرر الرغبة في التبول ليلا".

ويمكن ان تظهر الرغبة بالتبول ليلا بسبب قصور الكلى والقلب والكبد وكذلك نتيجة تزحزح أعضاء الجسم الموجودة في الحوض من مواقعها الطبيعية.