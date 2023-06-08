أخبار اليمن : الأولمبي اليمني يخسر أمام نظيره الإماراتي ودياً

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الأولمبي اليمني يخسر أمام نظيره الإماراتي ودياً

خسر منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره الإماراتي 6-2، في المباراة الودية التي أقيمت يوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن الاستعدادات لبطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا. الأولمبي اليمني يخسر أمام نظيره الإماراتي ودياًخسر منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره الإماراتي 6-2، في المباراة الودية التي أقيمت يوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن الاستعدادات لبطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا. وكان منتخبنا الأولمبي فاز على الإسماعيلي المصري (1-0)، وتعادل مع الزمالك (1-1). ويخوض منتخب اليمن الأولمبي البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا عُمان، ولبنان، وتقام مبارياتها في العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة من 12 وحتى 20 يونيو الحالي..

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