أخبار اليمن : صنعاء تحذر النظام السعودي من تحويل اليمن إلى مكب لنفاياته السامة

صنعاء تحذر النظام السعودي من تحويل اليمن إلى مكب لنفاياته السامة
أدانت وزارة الثروة السمكية مساعي تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي تحويل اليمن إلى مكب لنفاياته السامة.
وحذرت الوزارة في بيان لها اليوم، من مغبة التوقيع على أي اتفاق لاحتواء إشعاعات نووية ناتجة عن نفايات سامة بين الهيئة النووية السعودية وحكومة المرتزقة.. مؤكدة أن هذه الخطوة تنذر بكارثة بيئية كبيرة جراء تأثير النفايات السعودية التي تم وسيتم دفنها في مناطق صحراوية وأخرى بحرية في اليمن.
وأشار البيان إلى استمرار رمي سفن أجنبية معادية لمخلفاتها السامة والكيميائية في السواحل اليمنية.. موضحا أن الإشعاعات التي تم رصدها مؤخرا في البحر الأحمر وبحر العرب تسببت في نفوق آلاف الأطنان من الأسماك وتدمير الشعب المرجانية والبيئة البحرية في سواحل محافظات عدن، أبين، المهرة وحضرموت.
ولفت إلى أن النظام السعودي حول اليمن منذ بداية عدوانه إلى ساحة اختبار لكافة الأسلحة المحرمة دوليا من بينها القنابل العنقودية والذخائر الحارقة والأسلحة النووية التي سخرها مع الدول المتحالفة معه لاستهداف اليمن بدعم أمريكي صهيوني وغربي.
وأكدت وزارة الثروة السمكية أن مساعي تحويل اليمن إلى مكب لنفايات سامة يمثل جريمة ضد الإنسانية ويجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقفها.. مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية البيئة والسكان من تلك النفايات السامة.
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