أخبار اليمن : 6 غارات ضمن 121 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

6 غارات ضمن 121 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةارتكبت قوى العدوان 121 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 6 غارات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء حيس، و34 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، و65 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.