أخبار اليمن : صاعقة رعدية تقتل شخصين وتصيب 4 في تعز

صاعقة رعدية تقتل شخصين وتصيب 4 في تعزأدت صاعقة رعدية تزامنت مع هطول أمطار غزيرة شهدتها محافظة تعز اليوم، إلى وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين بحروق.

وأفادت مصادر محلية بأن صاعقة رعدية صاحبة هطول أمطار غزيرة في عزلة المشاولة مديرية الوازعية، تسببت بوفاة مواطنين اثنين وإصابة 4 آخرين بحروق.

وأشارت المصادر إلى أن مواطن وزوجته توفيا بعد أن جرفت السيول الغزيرة سيارتهما في قرية الردينية في منطقة دبع الخارج بمديرية الشمايتين.

وأكدت أن الأهالي تمكنوا من انتشال جثتي الزوجين بعد ساعات من البحث،

وتشهد معظم محافظات الجمهورية هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية شديدة، في ظل استمرار التحذيرات من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، والاحتماء من الصواعق والعواصف الرعدية.