أخبار اليمن : منتخب اليمن للناشئين يهزم فيتنام بثنائية ودياً

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منتخب اليمن للناشئين يهزم فيتنام بثنائية ودياً

حقق المنتخب اليمني للناشئين فوزاً مثيراً أمام نظيره المنتخب الفيتنامي 2 - صفر، على ملعب ثومنيه بمدينة هو شي منه الفيتنامية اليوم، في مواجهةٍ ودية ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس آسيا للناشئين. منتخب اليمن للناشئين يهزم فيتنام بثنائية ودياًحقق المنتخب اليمني للناشئين فوزاً مثيراً أمام نظيره المنتخب الفيتنامي 2 - صفر، على ملعب ثومنيه بمدينة هو شي منه الفيتنامية اليوم، في مواجهةٍ ودية ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس آسيا للناشئين. وافتتح التسجيل للأحمر اليمني عادل عباس في الدقيقة 40، قبل أن يضيف زميله زيد الجراش الهدف الثاني في الدقيقة 83. ويخوض منتخبنا الوطني للناشئين المنافسات ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبات (تايلاند وماليزيا ولاوس)، والتي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران وحتى 2 يوليو/تموز المقبل.

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