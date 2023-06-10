أخبار اليمن : بن حبتور: حريصون على إسناد مؤسسات التعليم العالي

بن حبتور: حريصون على إسناد مؤسسات التعليم العاليأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، حرص الحكومة على إسناد كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية، وخططها التطويرية للجوانب العلمية والأكاديمية والبحثية، وتعزيز فرص نجاحها في أداء واجباتها الوطنية والتنويرية والإنمائية.

ونوه رئيس الوزراء لدى لقائه اليوم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عادل المتوكل، بالأداء التعليمي لكافة الجامعات اليمنية وبأدوارها القيمة سيما خلال سنوات العدوان والحصار وبجهدها الكبير للتغلب على تحديات وصعوبات الوضع الراهن.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من الدكتور المتوكل حول استعداد الجامعة للعام الدراسي 1445ھ وترتيباتها لاستقبال الطلبة الجدد وفقا لحصتها المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. مشيرا إلى أبرز الإنجازات العلمية والبحثية التي حققتها الجامعة خلال العام الدراسي المنصرم لتعزيز مكانتها العلمية والأكاديمية وإسهامها في المجال البحثي.

وعبر عن الشكر والامتنان لرئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي وكذا وزارة التعليم العالي على مساندة الجامعة خلال الأعوام الماضية وانعكاس ذلك على استقرار أنشطتها المختلفة و نجاح خططها التطويرية.