أخبار اليمن : بعثة المنتخب الأولمبي اليمني تصل بغداد

بعثة المنتخب الأولمبي اليمني تصل بغدادوصلت بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، مساء اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، والتي تحتضنها مدينتا بغداد وكربلاء خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو الجاري.

وأنهى المنتخب الأولمبي أمس برنامجه الاستعدادي في العاصمة المصرية القاهرة، بقيادة المدرب التشيكي "ميروسلاف سكوب" الذي أختار القائمة النهائية للبطولة التي تنطلق بعد غدٍ الإثنين.

ويستهل أولمبي اليمن، مشواره في البطولة الأربعاء المقبل، بملاقاة منافسه العماني، في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، قبل أن يواجه نظيره اللبناني الجمعة المقبلة، في ختام الدور التمهيدي.

ووفقا لنظام البطولة يتأهل إلى الدور نصف النهائي، بطل كل مجموعة مع أفضل ثاني من المجموعات الثلاث.

وفيما يلي قائمة اللاعبين:

١- لؤي عطية

٢- بسام فريد

٣- عبدالله السعدي

٤- محمد الغيلي

٥- هشام بلابل

٦- محمد ناجي

٧- محمد البتول

٨- فيصل معروفي

٩- احمد الوجيه

١٠- الخضر الدوح

١١- حمزة الصباح

١٢- محمد فوزي

١٣- محمد العمودي

١٤- علاء عوشة

١٥- حسن الكوماني

١٦- جميل الدبعي

١٧- يوسف الحيمي

١٨- قاسم الشرفي

١٩- حمزه محروس

٢٠- صقر الحربي

٢١- تامر سنان

٢٢- مازن الزعراوي

٢٣- احمد ماهر.