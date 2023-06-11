أخبار اليمن : الأمانة : تدشين مشروع الخط الناقل للصرف الصحي

الأمانة : تدشين مشروع الخط الناقل للصرف الصحيوضع نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني وأمين العاصمة حمود عباد، اليوم حجر الأساس ودشنوا تنفيذ مشروع الخط الناقل للصرف الصحي للمنطقة الغربية بأمانة العاصمة بتكلفة مليار و200 مليون ريال.

واستمع مقبولي والشرماني وعباد ومعهم وكيل الأمانة لقطاع المشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، من القائم بأعمال مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس محمد مداعس، إلى شرح حول مكونات المشروع الذي يشمل تنفيذ الخط الناقل بطول سبعة كيلو و200 مترا ويستفيد منه 800 ألف نسمة، ويحد من طفح المجاري خاصة في وادي شاهر بمديرية معين.

كما اطلعوا ومعهم مدير مديرية بني الحارث حمد بن راكان، على التصاميم الهندسية الخاصة بالمشروع الذي تنفذه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة، وكذا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ربط قناة تصريف مياه الأمطار بمنطقة دارس بقنوات شارع البحث الجنائي وتمتد للسائلة بطول 800 متر بتكلفة 500 مليون ريال بتمويل محلي.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أن هذه المشاريع الخدمية تأتي في إطار توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتنفيذ مشاريع تلامس احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أنها ستسهم في توصيل شبكة الصرف الصحي ومعالجة طفح المجاري وتصريف مياه الأمطار والسيول في المناطق المستهدفة.

من جانبه أوضح وزير المياه والبيئة، أن الوزارة ستعمل بالشراكة مع أمانة العاصمة على تنفيذ هذا المشروع الذي سيلعب دورا كبيرا في حماية المنطقة من الملوثات سواء كانت مياه صرف صحي أو غيرها، والتي تعتبر من المناطق الأساسية التي سوف تستفيد من المشروع بشكل كبير.

بدوره أشار أمين العاصمة، إلى أن هذا المشروع يعكس الاهتمام بمشاريع المياه والصرف الصحي وإعطائها الأولوية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مبيناً أن مشروع الخط الناقل للصرف الصحي يخدم المناطق الغربية المستهدفة ومنها منطقة الحياره ووادي شاهر التي تعاني من طفح المجاري.

إلى ذلك اطلع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية ووزير المياه وأمين العاصمة ومعهم وكيل الأمانة لقطاع الأشغال والمشاريع، على مستوى الإنجاز بمشروع جسر النصر .

