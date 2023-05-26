أسعار الذهب ترتفع 0.3%
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين، وسط ترقب من المستثمرين لتحرك السياسة النقدية التالي لمجلس الفدرالي الأمريكي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 03:11 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.3% إلى 1945.39 دولار للأوقية، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1945.90 دولار.
وتراجع المعدن الأصفر بنسبة 1.6% منذ بداية الأسبوع، وانخفض الدولار 0.1% خلال اليوم، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته منذ 17 مارس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.83 دولار، وزاد البلاتين 0.4% إلى 1024.63 دولار، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1420.40 دولار.
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