الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية
تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من شهرين إذ عزز ضعف الدولار والآمال في توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رفع الفائدة جاذبية المعدن الأصفر.
واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1979.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:57 بتوقيت جرينتش. ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر وسجلت 1996.60 دولار.
وصعد الذهب 1.7 بالمئة هذا الأسبوع متجها إلى أفضل أسبوع له منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل نيسان.
وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.92 دولار للأوقية لكنها ارتفعت 2.7 بالمئة خلال الأسبوع.
واستقر البلاتين عند 1006.76 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1399.02 دولار، والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.