الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية

الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعيةتتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من شهرين إذ عزز ضعف الدولار والآمال في توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رفع الفائدة جاذبية المعدن الأصفر.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1979.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:57 بتوقيت جرينتش. ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر وسجلت 1996.60 دولار.

وصعد الذهب 1.7 بالمئة هذا الأسبوع متجها إلى أفضل أسبوع له منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل نيسان.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.92 دولار للأوقية لكنها ارتفعت 2.7 بالمئة خلال الأسبوع.

واستقر البلاتين عند 1006.76 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1399.02 دولار، والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.وكالات