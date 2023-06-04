مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًأنهى مؤشر بورصة مسقط "30" تعاملاته اليوم الأحد عند مستوى 4661.80 نقطة مرتفعا بـ 31.2 نقطة وبنسبة 0.67 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4630.63 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونا و673 ألفا و772 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 76.6 بالمائة مقابلة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 7 ملايين و153 ألفا و143 ريالا عمانيا.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية أشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.249 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.73 مليار ريال عماني.