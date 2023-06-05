انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولارانخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مع ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير الوظائف الأمريكية بما تجاوز من أثر احتمالات توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية"، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1ر0 في المائة ليصل إلى 09ر1945 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 5ر0 في المائة إلى 80ر1959 دولار للأوقية.

فيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2ر0 في المائة إلى 54ر23 دولار للأوقية، في الوقت الذي ارتفع فيه البلاتين 5ر0 في المائة إلى 07ر1008 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 10ر1420 دولار.