فلسطين تدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 سبتمبر 2023 01:29 مساءً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال المستمرة ضد الفلسطينيين، وآخرها هدم وتوزيع إخطارات بالهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية كما حصل في مجزرة الهدم في قرية الديوك التحتا، وجبل المكبر وتوزيع اخطارات بالهدم في العوجا، القدس وعموم المناطق المصنفة “ج” ومسافر يطا والاغوار.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن هذه الجرائم تتم بحجج وذرائع واهية أبرزها عدم الترخيص للانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة “ج”.

كما نددت الخارجية في بيانها بإجراءات وتدابير الاحتلال التي يفرضها بشكل مستمر على شعبنا عشية الأعياد اليهودية، كما حصل في فرض الإغلاق الشامل على المناطق الفلسطينية عشية حلول رأس السنة العبرية في توظيف فاضح للمناسبات الدينية لأغراض استعمارية، في إيحاء تضليلي للرأي العام العالمي الهدف منه كيل المزيد من التهم للضحية وتبرئة الجلاد.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول الأخذ بالتقارير الدولية بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الاسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها فورا.