وزارة الصحة بغزة: الخطر يهدد حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 سبتمبر 2023 11:27 صباحاً - حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، من توقف خدمات غسيل الكلى بمستسقيات القطاع جراء النقص الحاد في المستهلكات الطبية اللازمة لغسيل الكلى.

وقال مدير دائرة صيدلة المستشفيات بوزارة الصحة، علاء حلس، إن مرضى الفشل الكلوي أمام خطر يهدد حياتهم، مما يشكل خطراً على حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفلاً يحتاج كل منهم 3 جلسات غسيل كلوي أسبوعياً لإخراج السموم من أجسادهم الهشة وإبقائهم على قيد الحياة.

وأوضح حلس أن المستودعات المركزية باتت فارغة تماماً من المستهلكات الطبية الخاصة بخدمات غسيل الكلى من فلاتر وكانيولات وأنابيب دموية، لافتا إلى أن ما يتوفر في اقسام غسيل الكلى بالمستشفيات تكفي 10 أيام فقط على أكثر حد.

ولفت إلى أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم ما يزيد عن 13 الف جلسة غسيل كلى لمرضى الفشل الكلوي شهريا وهي تمثل لهم الحياة، مما يتطلب من كافة الجهات ذات العلاقة الي التحرك العاجل من أجل توفير احتياجات مرضى الفشل الكلوي من المستهلكات الطبية والتي تعني استمرار الخدمة لهم والإبقاء على حياتهم.