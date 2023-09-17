فلسطين: نواجه صعوبات بحصر أعداد المفقودين والناجين من جاليتنا في ليبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 10:16 صباحاً - قال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطينية السفير أحمد الديك، إن الوزارة بتوجيهات الرئيس محمود عباس تتابع باهتمام كبير أية مسجدات تتعلق بأوضاع الجالية الفلسطينية في المنطقة الشرقية التي ضربتها العاصفة المدمرة في ليبيا.

وأضاف: الأسر الفلسطينية في تلك المنطقة تعيش حالة مأساوية حقيقية وكارثية، وفقدت الأسر فلذات أكبادها وتواصل البحث والسؤال عنهم، وأصبح العشرات منهم في عِداد المفقودين خاصة وأن السيول جرفت مناطق وشوارع ومنازل بأكملها والناس نيام”.

وتابع السفير الديك: “بعض الأُسر وجدت عدداً من أفرادها أحياء بعد طول عناء كانوا قد لاذوا بالفرار من هذه الكارثة، ولا زال العشرات في عِداد المفقودين، في حين يتعذر حتى اللحظة اجراء أية فحوصات حمض النووي لمئات الجثث التي يقذفها البحر مما يزيد من صعوبة التعرف على أصحابها. وعليه تحتاج الوزارة لمزيد من الوقت حتى تتمكن من الحصول على معلومات دقيقة بشأن أعداد من وجدوا أحياء وأعداد المفقودين حتى الآن.

وأكد السفير الديك أننا تمكنا من إثبات حقيقة وفاة 23 مواطناً كنا قد أعلنا عنهم، وبقيت عشرات الأُسر في عِداد المفقودين، ونأمل أن يتم العثور على المفقودين أحياء.