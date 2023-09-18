الأردن تبدأ فعاليات تمرين درب الأمان ”3” للوقوف على مدى جاهزية التعامل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 سبتمبر 2023 09:30 مساءً - بدأت فى الأردن، اليوم الاثنين، فعاليات التمرين الوطنى درب الأمان "3"، الذى ينفذه المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات على مدى يومين، للوقوف على جاهزية التعامل مع الزلازل .

وجرى إطلاق صافرات الإنذار للإعلان عن بدء التمرين، للتعرف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة الأردنية للتعامل مع الزلازل وتداعياتها .

يأتي التمرين لاختبار القدرات الوطنية الأردنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة، وكذلك التعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل، بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل .

يرافق التمرين عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وحضور أمني في مناطق عدة دون التأثير على سير الحياة العامة.