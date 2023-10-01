رئيس وزراء الأردن يؤكد أهمية تعزيز التعاون الثنائى بين عمان وبغداد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 05:32 مساءً - أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، أهمية تعزيز التعاون الثنائى بين الأردن والعراق، جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة، فى مكتبه فى مقر رئاسة الوزراء الأردنية اليوم الأحد، محافظ البنك المركزى العراقى على محسن العلاق والوفد المرافق له، بحضور محافظ البنك المركزى الأردنى الدكتور عادل شركس.

وجدد رئيس الوزراء الأردنى - خلال اللقاء - التعازى إلى الأشقاء فى العراق، بضحايا الحريق الذى وقع فى إحدى قاعات الأفراح فى محافظة نينوى.

وأكد الخصاونة الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، سيما فى الجانبين الاقتصادى والمصرفي؛ مشيدا بمستوى التعاون والعلاقات بين البنك المركزى الأردنى ونظيره العراقى، والنظامين المصرفيين فى البلدين الشقيقين، والتى هى علاقات متميزة وتكاملية ومرنة، وتتسم بأعلى ضوابط الحوكمة، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأشار رئيس الوزراء الأردنى إلى زيارته التى أجراها إلى العراق قبل نحو شهرين، ولقائه رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى وكبار المسئولين العراقيين، حيث جرى التوافق على تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائى، أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى التى تجمع الأردن ومصر والعراق، والتى نتطلع من خلالها إلى تنفيذ مشروعات كبرى تعود بالنفع والفائدة على الدول الثلاث.

وبدوره، قدم محافظ البنك المركزى العراقى الشكر للأردن على مواقفه الصادقة وتضامنه مع العراق جراء حادث الحريق الأخير، مؤكدا أن هذه المواقف نابعة من الترابط الوثيق، والعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.

كما أكد العلاق أن العلاقة بين البنك المركزى العراقى ونظيره الأردنى متميزة جدا، وتعكس الروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، لافتا إلى أن البنك المركزى العراقى لا يتردد فى طلب المشورة والاستعانة بالكفاءات والخبرات الأردنية سواء من القطاع المصرفى أو البنك المركزى الأردنى الذى قطع أشواطا كبيرة فى تطوير سياساته ومواكبة التغيرات وتدعيم قدرات الشباب فى مجال الإدارة.