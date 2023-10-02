مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في ثالث أيام عيد العرش

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 10:27 صباحاً - اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام «عيد العرش» اليهودي.

وأفاد شهود عيان بأن مئات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضاف شهود عيان أن مجموعات كبيرة من المستوطنين تجولوا في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأدَّوا طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى، وتحديدا عند بابي السلسلة والقطانين.

وقالت تقارير مقدسية إن 460 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى حتى إعداد هذا التقرير.

يشار إلى أن 880 مستوطنا اقتحموا، أمس الأحد، الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية حاملين «قرابين نباتية» من سعف النخيل، بعد نجاحهم في إدخالها، فيما ارتدى آخرون «لباس الكهنة» الديني.

وفرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع «عيد العُرش» اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتستمر أيام «عيد العُرش» حتى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وكثفت «منظمات الهيكل» المزعوم هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.

و«عيد العُرش» هو المناسبة الثالثة ضمن موسم الأعياد اليهودية هذا العام، ويأتي بعد رأس السنة العبرية الجديدة، و«يوم الغفران».

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على الفلسطينيين بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة، حيث دعت جماعات يمينية يهودية إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد لمناسبة تلك الأعياد.