الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال حول مدينة القدس والمسجد الأقصى لثكنة عسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 12:30 مساءً - حذر مجلس الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس، اليوم الثلاثاء، من استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك من حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين اليهود تزامنا مع الأعياد اليهودية.

واستنكر المجلس كل الإجراءات العسكرية المدانة، وخصوصا حرمان شرطة الاحتلال جموع المصلين المسلمين من الوصول إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، عبر تحويل مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية وشرطية عنصرية لا تعطي حق التنقل سوى لمجموعات المتطرفين اليهود.

وأكد مجلس الاوقاف رفضه المطلق لفرض سياسات الأمر الواقع الظالمة القائمة على منطق القوة التي تمعن بها سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، وإجراءات الاحتلال الهادفة إلى فرض أمر واقع جديد في القدس.

وأدان المجلس سماح شرطة الاحتلال لمجموعات غلاة المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطية معززة وبمجموعات كبيرة، وبمرافقة رموز دينية وسياسية عبر برنامج تهويدي تحريضي علني، بالإضافة إلى السماح لهم بممارسة طقوس تلمودية علنية وصامتة وبملابس وأزياء لها ارتباطات تلمودية مزعومة، وكذلك السماح للمتطرفين بإدخال رموز دينية كسعف النخيل، وغيرها من الانتهاكات.

وأكد المجلس أن كل هذه الانتهاكات هي دليل قاطع على أن الأقصى في خطر كبير، مطالبا بالتحرك العاجل الجاد بمستوى الخطورة التي تتعرض لها قضية الأقصى المبارك.