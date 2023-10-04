انخفاض مؤشرات الأسهم اليابانية

انخفاض مؤشرات الأسهم اليابانيةانخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض المؤشر نيكي 1.51 في المائة إلى 30765.03 نقطة، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.36 في المائة إلى 2244.41 نقطة.

وكان المؤشر نيكي الياباني قد تراجع إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر أمس الثلاثاء مع تأثر معنويات المستثمرين بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإطالة أمد تشديد السياسات المالية.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها في 16 عاما فوق 4.7 في المائة الليلة الماضية، مما دفع الين إلى أدنى مستوياته في عام عند نحو 150 للدولار.