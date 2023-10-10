الذهب يواصل الارتفاع مع تراجع الدولار

الذهب يواصل الارتفاع مع تراجع الدولارواصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الثلاثاء، بفعل تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين التي تشهدها السوق، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على الدولار وعوائد السندات.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1862.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1876.90 دولار.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 21.85 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 في المائة إلى 889.11 دولار وصعد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1144.82 دولار.