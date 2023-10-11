استشهاد 4 مُسعفين جراء قصف إسرائيلى لسيارة إسعاف شمال غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 07:27 مساءً - استُشهد أربعة من الطواقم الطبية الفلسطينية (مسعفين)، اليوم الأربعاء، ثلاثة منهم جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى لسيارة إسعاف، شمال قطاع غزة، فيما استشهد الرابع بقصف على مدينة غزة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن طائرات الاحتلال قصفت سيارة إسعاف بشكل مباشر فى منطقة أبراج الندى شمال القطاع، الأمر الذى أدى إلى تدميرها واستشهاد ثلاثة من طاقمها، فيما استشهد مسعف رابع فى قصف إسرائيلى استهدف مدينة غزة.



وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلى استهداف مركبات الإسعاف وإعاقة حركة تنقلها.