مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
ارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 10.2 نقطة، وبنسبة 0.21 في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 4778.48 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4768.28 نقطة.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بلغت قيمة التداول مليونًا و908 آلاف و45 ريالا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 33.5 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و869 ألفًا و421 ريالًا عُمانيًّا.
وأفاد التقرير الصادر عن البورصة بأن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.048 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.67 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 149 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 7.79 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 175 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 9.17 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 26 ألف ريال عُماني وبنسبة 1.38 في المائة.
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