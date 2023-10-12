الرئيس الفلسطينى يلتقى اليوم العاهل الأردنى بعمان وغدا وزير الخارجية الأمريكى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 11:24 صباحاً - قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيلتقى اليوم فى العاصمة الأردنية عمان، العاهل الأدرنى الملك عبد الله الثانى، فى إطار الجهد المبذول على مدار الساعة من القيادة الفلسطينية لوقف هذه "الحرب" المدمرة، وفي إطار الجهد المشترك بين الأردن وفلسطين.

وأضاف الشيخ، في بيان صحفي صادر عن مكتبه، أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن سيلتقي كذلك غدًا الجمعة، في عمان، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

ولم يذكر مكتب حسين الشيخ مزيدًا من التفاصيل.