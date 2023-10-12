الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين

الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعيناستقر الدولار اليوم الخميس، قرب من أدنى مستوى سجله خلال أسبوعين، بعدما كشف اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنّ صانعي السياسات يتخذون موقفا حذرا، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" بلغ استقرار مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، عند 64ر105 ليظل قرب أدنى مستوى سجله في 25 سبتمبر الماضي وهو 55ر105.

وفي الوقت الذي انخفض فيه العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 4ر2 نقطة أساس لتسجل 573ر4 في المائة بعدما بلغت أعلى مستوياتها منذ 2007 خلال الأسبوع الماضي عند 887ر4 في المائة.

وارتفع اليورو 08ر0 في المائة إلى 0628ر1 دولار بعدما لامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، يوم أمس، كما ارتفع الدولار الأسترالي 09ر0 في المائة إلى 6419ر0 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 09ر0 في المائة إلى 6014ر0 دولار.

واستقر الين عند 16ر149 مقابل الدولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 2317ر1 دولار.