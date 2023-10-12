الخارجية الفلسطينية: بن جفير يعوض إفلاسه السياسي بارتكاب أبشع الجرائم بحق المعتقلين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 08:18 مساءً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، استهداف إسرائيل للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجونها.

واستنكرت الوزارة - في بيان صحفي - إطلاق الوزير المتطرف بن جفير العنان لممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل والعقوبات والتضييقات على الأسرى والمعتقلين، بما في ذلك قطع المياه والكهرباء عن معتقلي النقب، وكذلك الاقتحامات وسحب المُنجزات التي حققوها بنضالاتهم وتضحياتهم، ورأت فيها محاولة من بن جفير لإثبات وجوده واستعادة شعبيته المفقودة على حساب معاناة المعتقلين وجراحاتهم وآلامهم.

وطالبت الوزارة، الصليب الأحمر الدولي بسرعة التدخل لوقف هذه الجريمة التي تُعتبر امتدادا لجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.