الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، مع تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة وسط توجه يتسم بالهدوء الحذر من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قبل نشر بيانات تضخم أمريكية يمكن أن تقدم المزيد من الدلالات بشأن أسعار الفائدة.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1881 دولارا للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ 27 سبتمبر الماضي وبالمثل ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 في المائة إلى 1894 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 22.16 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.2 في المائة إلى 886.68 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1165.17 دولار.
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