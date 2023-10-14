استشهاد 20 فلسطينيا عصر اليوم في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 أكتوبر 2023 07:53 مساءً - استشهد 20 فلسطينيا ، عصر السبت، في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، حسبما أعلنت مصادر فلسطينية.

وأفادت وزارة الداخلية في غزة في بيان بسقوط "20 شهيدا على الأقل وأكثر من 80 مصاباً في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال في حي الفاخورة في مخيم جباليا".

من جهتها، نعت وزارة الصحة في غزة، طبيبا، قالت إنه استشهد مع جميع أفراد عائلته في غارة إسرائيلية في غزة بعد وقت قصير من وصوله إلى منزله لتأمين احتياجات أسرته.

من جهته أفاد رئيس اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ في غزة إياد زقوت بأن هجمات إسرائيل أدت إلى 10 مسعفين وأصابت 27 آخرين بجراح مختلفة فيما دمرت 23 سيارة إسعاف منذ بدء جولة القتال الحالية.

واتهم زقوت، الجيش الإسرائيلي بتعمد إضعاف القدرات الميدانية لوحدات الاسعاف للقيام بمهامها في إخلاء الضحايا.

وكان مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر، وافق، مساء السبت الماضي ، على حالة الحرب على قطاع غزة، والذي يسمح للجيش بالقيام بعمليات عسكرية واسعة، ردًا على إطلاق حركة حماس هجومًا مسلحًا على إسرائيل أسمته بـ "طوفان الأقصى"، وترتب عنه قتل نحو 1300 إسرائيلي وأسر العشرات.

ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

واستشهد أكثر من 2200 فلسطينيا بينهم 721 طفلا و390 امرأة، بينما أصيب نحو 10 آلاف آخرين بجروح مختلفة، أكثر من نصفهم من الأطفال والسيدات.