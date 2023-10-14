رئيس الإمارات يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي سبل إيصال المساعدات الإغاثية لقطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 أكتوبر 2023 09:51 مساءً - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سبل فتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات إلى أهالي قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال بن زايد، للوزير الأمريكي اليوم السبت، بـ'أبو ظبي'، حيث ناقش الجانبان آليات ضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين، والحفاظ على أرواحهم، وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.

رئيس الإمارات يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

وذكرت وكالة أنباء الإمارات 'وام'، أن اللقاء الذي عقدة بقصر الشاطئ، تناول ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية، لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع، واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة، وذلك في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها.

وبحث الجانبان أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي واضح لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين.. مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي خلال اللقاء، علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.