الذهب يهبط من أعلى مستوى في أسبوعين
سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا اليوم، متأثرة بصعود تدريجي للدولار، في وقت حدت فيه توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية من الخسائر الحادة للمعدن النفيس، بعد تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، (البنك المركزي الأمريكي) التي ألمح فيها إلى احتمال خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3364.25 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس .. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3409.80 دولار.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية، بعد أن كان قد هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع، ما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 38.09 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1356.95 دولار، ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة ليسجل 1119.67 دولار.
