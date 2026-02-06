تراجع أسعار الغذاء عالمياً للشهر الخامس

تراجع أسعار الغذاء عالمياً للشهر الخامسأكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو اليوم، أن أسعار الغذاء العالمية ‍تراجعت في يناير، وذلك للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

وذكرت الفاو في تقرير اليوم، أن مؤشرها لأسعار الغذاء الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا بلغ متوسطه 123.9 نقطة في يناير، بانخفاض 0.4 بالمئة عن ‌ديسمبر و0.6 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضح التقرير أن المؤشر يقل ‌22.7 ‌بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل في مارس آذار 2022.

وأشار إلى أن أسعار منتجات الألبان سجلت أكبر انخفاض بين مجموعات ‍المنتجات الرئيسية، إذ هبطت خمسة بالمئة على أساس شهري بفضل نزول أسعار الجبن والزبد.