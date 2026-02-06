تراجع أسعار الغذاء عالمياً للشهر الخامس
أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو اليوم، أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في يناير، وذلك للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.
وذكرت الفاو في تقرير اليوم، أن مؤشرها لأسعار الغذاء الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا بلغ متوسطه 123.9 نقطة في يناير، بانخفاض 0.4 بالمئة عن ديسمبر و0.6 بالمئة على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن المؤشر يقل 22.7 بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل في مارس آذار 2022.
وأشار إلى أن أسعار منتجات الألبان سجلت أكبر انخفاض بين مجموعات المنتجات الرئيسية، إذ هبطت خمسة بالمئة على أساس شهري بفضل نزول أسعار الجبن والزبد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع أسعار الغذاء عالمياً للشهر الخامس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.