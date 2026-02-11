بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 11.73 نقطة بنسبة 0.13 في المئة ليبلغ مستوى 8695 نقطة.

وتم تداول 164.17 مليون سهم عبر 14843 صفقة نقدية بقيمة 50.9 مليون دينار كويتي (نحو 155.2 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 64.22 نقطة بنسبة 0.79 في المئة ليبلغ مستوى 8063.75 نقطة من خلال تداول 68 مليون سهم عبر 5359 صفقة نقدية بقيمة 11.6 مليون دينار (نحو 35.3 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 0.99 نقطة بنسبة 0.01 في المئة ليبلغ مستوى 9280.11 نقطة من خلال تداول 96.16 مليون سهم عبر 9484 صفقة بقيمة 39.2 مليون دينار (نحو 119.5 مليون دولار).

بدوره، انخفض مؤشر (رئيسي 50) 45.57 نقطة بنسبة 0.52 في المئة ليبلغ مستوى 8646.87 نقطة من خلال تداول 62.3 مليون سهم عبر 4405 صفقات نقدية بقيمة 9.8 مليون دينار (نحو 29.8 مليون دولار).