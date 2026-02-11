دوت الخليج -

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية، في حين أشارت مؤشرات السحب من المخزونات الرئيسة إلى زيادة الطلب. ارتفاع أسعار النفطارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية، في حين أشارت مؤشرات السحب من المخزونات الرئيسة إلى زيادة الطلب. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتاً، بما يعادل 1.4 %، لتسجل 69.78 دولار للبرميل فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتاً، أو 1.5 %، إلى 64.91 دولار. كما أسهم التراجع الطفيف للدولار في دعم الأسعار، إذ إن قوة العملة الأمريكية عادة ما تحد من الطلب على النفط من قبل المشترين بالعملات الأخرى.

