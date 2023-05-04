انت الان تتابع خبر الجديد شديد..غادة عبدالرازق تظهر أنوثتها بالاسود القصير بصحبة زوجها..ومتابع ملبن مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشاركه النجمه الجميله غاده عبد الرازق في عده صور لها على موقع التواصل الاجتماعيه على صفحتها الخاصه على موقع تبادل الصوره فيديوهات انستقرام وظهرت من خلالها باطلاله رياضيه واخذت بعض الصور التي تبرز عن سحرها وجمالها من على احد اليختات هي وعائلاتها وزوجها من خلال الاجازه الصيفيه التي تقضيها الفنانه غاده عبد الرازق بصحبه اولادها وزوجها.

في بعض الصور الاخرى ظهرت الفنانه غاده عبد الرازق بصحبه ابنتها وهي تحت الماء وتاخذ الصور تذكاريه بجانب الشعب المرجانيه وهي تحب الرياضه كثيرا وظهرت الفنانه غاده عبد الرازق بصحبه ابنتها تحت الماء.

واجب كثير من المتابعين بصور الفنانه غاده عبد الرازق حيث تقضيه اجازتها الصيفيه في الساحل الشمالي.