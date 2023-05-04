انت الان تتابع خبر شومة في البتاع.. الدلوعه سما المصري تثيرر الجدل بسبب ما فعلته في غرفة النوم بالشومة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدمت الراقصة الاستعراضية سما المصري، ببلاغ للنائب العام، ضد القائمين على صناعة وناشري كليب “بلاش من تحت ياحودة” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي نُسب إليها وهي لاتعلم شيئا عنه، موضحة أنه تم فبركة وتركيب صوت ليس صوتها عبر كليب لعرض مسرحي لها باسم “على وضعك انتي”.

وطالبت “سما المصري”، في بلاغها الذي حمل رقم 9064 عرائض النائب العام لسنة 2017، بالتحقيق في الواقعة للتوصل لمن قام بهذا الفعل نظرا للإساءه البالغة التي أساءها هذا الكليب لها، وفق البلاغ، ومالحق بها من أضرار مادية ومعنوية.