انت الان تتابع خبر تفاصيل إصابة تامر حسني بالشلل في وجهه وحرمانه من الغناء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر إصابة الفنان المصري تامر حسني بالتهاب العصب السابع في الوجه، وقد يتعرض للشلل في الجهة اليسرى من وجهه، ما يحرمه الغناء.

تامر حسني مهدد بالشلل

وتصدر هذا الخبر الكثير من صفحات مواقع التواصل المعنية بأخبار المشاهير والفنانين، وأثار قلق الجمهور الذي اعرب عن حزنه زأسفه من هذه الأخبار.

ومن ناحية ثانية تساءل البعض عن سبب مرضه وتفاصيله، مطالبين مصادر مقربة من تامر حسني للخروج والتصريح حول حالته الصحية، داعيين أن تكون هذه الأنباء مجرد شائعات.

مصادر تنفي مرض الفنان المصري

أشار موقع "الفن" الخاص بأخبار المشاهير والنجوم، أن مصادر خاصة، نفت خبر إصابة تامر حسني بالتهاب العصب السابع في الوجه، أو اصابته في الشلل، وأكد إن هذه مجرد شائعات تستهدف نجومية الفنان، من قبل صفحات تسعى لكسب المشاهدات.

وأكد المصدر، إن صحة تامر حسني ممتازة ولا يعاني من أي مرض، حيث احتفل بالأمس بزفاف مديرة أعماله هالة عمر، وقدم خلال الحفل اجمل أغانيه.

بسمة بوسيل تكشف المستور

ردت بوسيل على الفيديو الذي نشره تامر حسني عبر الإنستغرام، احتفالا بزواج مديره أعماله هالة عمر التي عرفها ووظفها عندما كان عمرها 14 عاما، وبعد منشور طويل تحدث فيه الفنان عن علاقته الوثيقة بهالة واعتباره كأب وأم لها بعدما فقدت والديها، فجّرت طليقته الصدمة.

وأعربت بسمة عن غضبها بسبب استمرار علاقة طليقها الفنان بهالة، ومشاركته حفل زفافها، واصفة إياها بـ"خرابة البيوت" التي دمرت عائلتها وأولادها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.