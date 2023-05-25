انت الان تتابع خبر زواج أنغام من مسؤول سعودي بارز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلا عن مصادر خاصة لم يتم الكشف عنها، أكد موقع "مصر تايمز" المصري، زواج الفنانة أنغام من مسؤول سعودي بارز.

زواج أنغام من مسؤول سعودي

وأشار الموقع المصري، أن أنغام احتفلت بزواجها الخامس من الشخصية السعودية، فى حفل صغير اقتصر على المقربين.

ومن ناحية ثانية، أشار موقع "مصراوي"، أن ما تم نشره حول زواج انغام من رجل خليجي، مجرد شائعة، وعاري عن الصحة.

وفي وقت سابق، انتشرت شائعة زواج الفنانة المصرية من قائد فرقتها، الموسيقار هاني فرحات، وفي شائعة اخرى قيل انها تزوجت من الممثل حسين فهمي، الا انها نفت هذه الأخبار عبر حسابها في تويتر، مؤكدة أن ما تم تداوله غير صحيح، وطلبت من المواقع الإخبارية عدم نشر أخبار خاصة عنها قبل مراجعة مكتبها الإعلامي للتأكد من صحة الخبر.

زيجات أنغام الخمسة

الجدير بالذكر أن المطربة المصرية، تزوجت في المرة الأولى من مهندس الصوت مجدي عارف، وأنجبت منه ابنها عمر، وتم الإنفصال بينهما، ثم تزوجت من الموزع الكويتي فهد الشلبي، وأنجبت منه عبد الرحمن، ثم رفعت عليه دعوى خلع بعد 3 سنوات من الزواج.

وفي 2011 تزوجت سرا من الفنان أحمد عز، وتم الطلاق بينهما بعد 3 سنوات، ثم تزوجت من الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، والذي تسبب في قطيعة بينها وبين الفنانة السورية أصالة نصري، لأنه كان متزوجًا من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، الزوج السابق لأصالة.

أنغام في حفل ليلة الموجي

يذكر أن المطربة، أحيت حفل ليلة الموجي فى السعودية، وسط ترحيب كبير من الحاضرين، وقدمت خلال الحفل أجمل أغانيها الحجديدة والقديمة.

وطرحت مؤخرا فيديو كليب لأغنية "سيبك انت"، التي طرحتها مؤخرا، وحققت ما يزيد عن مليون و 117 ألف مشاهدة، عبر اليوتيوب.