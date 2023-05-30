اتفرج بالصوت والصورة قبل الحذف..هقطعلك شفا يفك اقوى مشهد في ليله الدخله بطولة سهير زكي مع فنان مشهور عندما تحول المشهد خلف الكواليس ارعب المخرج بسبب ما حدث والجمهور!!

انت الان تتابع خبر اتفرج بالصوت والصورة قبل الحذف..هقطعلك شفا يفك اقوى مشهد في فيلم بطولة سهير زكي مع فنان مشهور عندما تحول المشهد خلف الكواليس ارعب المخرج بسبب ما حدث والجمهور!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما لا يعرفه الكثيرون أن النجمة شيرين، خريجة معهد الباليه، وبدأت مشوارها الفني فور تخرجها، إلا أن نجمها سطع بقوة بعد مشاركتها للأعمال السينمائية مع الزعيم.

شاركت شيرين، النجم عادل إمام بأول عمل فني عام 1980، وكان فيلم بعنوان “الجحيم”، وتكرر التعاون في فيلم “الإرهابي” عام 1993.

بدأ نجاح الثنائي عادل إمام وشيرين، في عام 1995، بالجزء الأول من فيلم “بخيت وعديلة” الذي قدما خلاله عددًا كبيرًا من المشاهد الجريئة التي تسببت في حالة واسعة من الجدل.

بعد النجاح الواسع للجزء الأول، قدم الثنائي الجزء الثاني من الفيلم في العام التالي، تحت اسم “الجردل والكنكة”، ثم قدما الجزء الثالث عام 2000، تحت عنوان “هاللو