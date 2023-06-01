انت الان تتابع خبر صدمة هزت المواقع .. نجمة كويتية حامل من حبيبها الفنان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد علاقة حب استمرت 3 سنوات، ينتظر الممثل الأمريكي آل باتشينو، البالغ من العمر 82 عاماً، طفله الرابع من حبيبته المنتجة الكويتية الأميركية نور الفلاح.

وأكد الفنان العالمي خبر الحمل، ممثل الفنان آل باتشينو، وأكد أن الثنائي يعيشان قصة سعيدة، وعلاقتهما ازدادت قوة.

وأكد موقع "TMZ" بأن علاقة حب قوية تجمع آل باتشينو وصديقته الكويتية البالغة من العمر 29، حيث بدأت قصتهما خلال جائحة كورونا، وتم رصدهما في عشاء رومانسي بأحد المطاعم، عام 2022.

يذكر، ان منتجة الأفلام الأمريكية من أصل كويتي، واعدت عام 2017 الفنان ميك جاجر البالغ من العمر 79عاما، ثم واعدت الملياردير الأمريكي نيكولاس بيرجورين البالغ من العمر 62 عاما، ثم ارتبطت بآل باتشينو الذي يكبرها ب53 عاما.

وكانت نور قد أنتجت أول فيلم وثائقي لها باسم "المشردين"، كما أنتجت فيلماً قصيراً باسم "بروسا نوسترا".

الجدير بالذكر أن آل باتشينو، العازف عن الزواج، رزق بثلاثة أطفال من علاقات سابقة، حيث أنجب ابنته الكبرى، من مدربة التمثيل جان تارانت، ثم رزق بتوأم من حبيبته النجمة الأميركية، بيفرلي جانجيلو.

ومع طفله المنتظر، سيتفوق ال باتشينو على دي نيرو، الذي أنجب للتو طفلاً بعمر 79 عاماً، حيث سيكون النجم العالمي، بعمر الـ 100 عام عندما يبلغ عمر طفله الجديد 18 عاماً.

وفي وقت سابق، أكد آل باتشينو، في تصريحات صحفية، إنه يسعى إلى وضع تجارِبه وحياته وانجازاته بين دفتي كتاب.